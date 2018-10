Se gana la lotería gracias a galleta de la fortuna

Por: Redacción



1, 2, 4, 19 y 29 eran los números verdaderos números de la suerte, y Ronnie Martin de Long Pond, Pensilvania, los obtuvo gracias a un pedazo de papel que venía adentro de una galleta de la fortuna.

Ronnie guardó dentro de su billetera durante varios años el mensaje que recibió de una galleta china. Era parte de su rutina jugar los mismos números, pero fue hasta este año que la serie salió ganadora.

Un día, como era normal para él, escaneo sus boletos para saber si le tocaba algún premio. En la pantalla apareció el mensaje "Dirigirse al empleado", lo que le pareció extraño. De turno estaba Gary que recibió el boleto y lo escaneo nuevamente. El número que apareció fue 1,000,000.

"¡Tienes el billete ganador!", exclamó el cajero. Ronnie mantuvo la calma, en parte porque no se lo podía creer. Pidió que por favor escanearan el ticket nuevamente, pero el mensaje era el mismo. Él había ganado la lotería Mega Millions de Nueva Jersey.

Con el dinero planea pagar su casa y algunas deudas. El resto irá a su cuenta de ahorros.

Ronnie Martin of Long Pond, PA drives to NJ every day for work, stopping at a gas station to pick up a few Lottery tickets. Ronnie bought three #MegaMillions tickets and won $1,000,000! Congrats to Ronnie and his wife, Shirley! Check out their story: https://t.co/iyw5wtb8X2 pic.twitter.com/F7E8bdSzBO