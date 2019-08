Se convierte en "héroe popular" al reírse de antiinmigrante

Alex Kack y su reacción risueña ante los exabruptos de una mujer antiinmigrante en la reunión del concejo lo han calificaco como un héroe popular

09/08/2019

AP -

Alex Kack está desconcertado: se ha convertido en una celebridad en el Internet cuando lo único que hizo fue reírse en una reunión del concejo municipal de Tucson, Arizona, en la que algunos asistentes sacan pancartas antiinmigrantes.

"Honestamente, los demás estaban haciendo algo mucho más activo que yo. Yo lo único que hice fue reírme", dijo Kack a The Associated Press. "Es lo mismo que hubiera hecho en un cine".

Su reacción risueña ante los exabruptos de una mujer antiinmigrante en la reunión del concejo el martes sobre un proyecto de declarar a Tucson "ciudad santuario" le ha granjeado el prestigio de un héroe popular.

No hay una definición oficial de "ciudad santuario", pero a menudo significa que una ciudad coopera poco —o no lo hace— con las autoridades federales de inmigración en cuanto a la persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización. Una ciudad puede recibir esa denominación, por ejemplo, cuando le ordena a su policía que no pregunte sobre la residencia legal de los detenidos o que decline peticiones de las autoridades migratorias para mantener retenidos a los acusados mientras esperan ser deportados.

El video de KVOA-TV ha sido visto 9,5 millones de veces en Twitter. A falta de otra identificación, los tuiteros lo bautizaron "Green Shirt Guy" (el tipo de la camisa verde) debido al color llamativo de su prenda.

El hashtag #GreenShirtGuy continuó al tope de las tendencias en Estados Unidos durante todo el día. La modelo Chrissy Teigen, el comediante Patton Oswalt y muchas otras celebridades festejaron su manera de reírseles en la cara a sus oponentes.

El militante proinmigrante de 28 años dice que su repentina fama le resulta algo "surrealista".

Aseguró que conservará la camisa por el resto de su vida: "Cuando esté demasiado harapienta la pondré en un marco".

Kack milita en una campaña para que se someta a votación la declaración de Tucson como "ciudad santuario" en las próximas elecciones.

Su oponente, una mujer con la gorra roja y el lema "Make America Great Again" de los trumpistas, ha sido identificada como "Jen", miembro de la organización antiinmigrante AZ Patriots (patriotas de Arizona).