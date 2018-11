Se casó sola; cumplió la última voluntad de su novio fallecido

Mundo - 13/11/2018 09:58 a.m.

Notimex - Intan Syari, de 26 años de edad, cumplió la última voluntad de su prometido, casarse aunque él no regresara del que fue su último viaje.

El 11 de noviembre Syari y el médico Rio Nanda Pratama debían de casarse en la ciudad indonesia de Pangkal Pinang, en la isla de Bangka, destino del vuelo JT610 de Lion Air que se estrelló en el mar frente a Yacarta el 29 de octubre.

Nanda es una de las 189 personas que murieron en el peor accidente de aviación en Indonesia desde 1997, cuando otro percance dejó sin vida a 234 personas.

En tono de broma, que resultó premontorio, el médico pidió a su prometida antes de partir a Yacarta -de donde regresaba tras asistir a una conferencia- que si él no volvía la fecha de la boda, ella de todas maneras vistiera el traje de novia que él le seleccionó.

"Luce un bello maquillaje, pide rosas blancas y toma hermosas fotografías. Y mándamelas", recordó Syari las palabras de su novio.

Y ella cumplió puntualmente la petición y colocó en su cuenta de la red social Instagram las fotografías, las cuales se han vuelto virales en Indonesia.

Es una tristeza que no puedo describir, pero sonrío para ti. No debo hacerte duelo. Tengo que permanecer fuerte como tú siempre me decías, añadió en su publicación.

A pesar de que no estás junto a mí, tu hermana me acompañó para cumplir tu más bello último deseo. Sé que estás feliz, agregó.

Syari confirmó al diario singapués The Straits Times la historia de Instagram. Precisó que ella labora en el departamento de Finanzas del mismo hospital donde trabajaba su prometido.

Él era una persona agradable y siempre ayudaba a los pacientes. Siempre se acordaba de mí. Pero en el mundo nada es eterno.