Se burlan de ella por tatuaje mal traducido en Google

Por: Redacción



Sin duda, tatuarse significa una gran decisión y si no acudes con la persona correcta podría resultar en un error imborrable del cuerpo.

Algo similar le pasó a una estrella de televisión turca, quien al querer tatuarse un dicho en su piel, pero que por estar mal traducido le causó cientos de burlas.

La chica, de nombre Naz Mila, es famosa en la televisión turca debido a un programa llamado "Solteros millonarios buscan esposas".

Al presumir su nuevo tatuaje en redes sociales, los usuarios se dedicaron de mofarse debido al grave error de traducción.

El tatuaje que ella se hizo dice "I can judge a single god with my wrongs and wrongs" ("Puedo juzgar un único dios con mis errores y errores"), frase que carece de sentido tanto en inglés como en español.

Lo que aparentemente buscaba escribir es el dicho "Only God can judge my mistakes and truths" ("Sólo Dios puede juzgar mis errores y verdades").

Tras las críticas, Naz Mila desactivó los comentarios en la publicación.