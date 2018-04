Rusia prohíbe usar ´Telegram´

ADN 40 - Un tribunal de Moscú ordenó la prohibición del servicio de mensajería instantáneo ´Telegram´ en territorio ruso luego de que los fundadores de la aplicación, Nikolái y Pável Durov, se negaran a entregar los códigos de cifrado de los mensajes a los servicios secretos de Inteligencia rusa, datos que le concederían el acceso completo a los mensajes de los usuarios.

A partir del lunes 16 de abril, ninguna persona en territorio ruso podrá hacer uso de la aplicación a lo que el abogado de los hermanos Durov declaró que la decisión judicial demuestra "una vez más que la justicia solo sirve a los intereses del poder".

Asimismo, Amnistía Internacional criticó el nuevo ataque contra la libertad de expresión en Internet por parte del Gobierno ruso.

Ante esto, los hermanos declararon que "la confidencialidad no se vende, y los derechos humanos no deben verse amenazados por el miedo o la avaricia", por lo que pidió a usuarios no desinstalar la aplicación, pues ya trabajan en métodos para sortear el veto judicial sin que se requiera la intervención del usuario.

El Gobierno Ruso sostiene que la confidencialidad de ´Telegram´ permite a los grupos extremistas intercambiar información sin posibilidad de ser monitoreados por las Fuerzas de Seguridad.