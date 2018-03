Rompen e intentan quemar bandera mexicana en evento de Trump

Redacción

Un simpatizante del presidente Donald Trump, profanó la bandera mexicana al romperla durante la visita del mandatario estadounidense a la ciudad de San Diego, California.

Diversos videos difundidos a través de las redes sociales muestran a un hombre que, mientras portaba una gorra de 'Trump' destroza el estandarte nacional utilizando lo que parece ser unas tijeras.

A medida que el eufórico hombre destaza el símbolo nacional, se le puede escuchar decir frases como "¡Fuck Mexico, this is America!" (A la mierda México, esto es Estados Unidos de América).

Entre gritos de odio nacionalista, la multitud iracunda incitaba al hombre a quemar la violentada bandera mexicana. Por medio de gritos, argumentaron que los mexicanos habían quemado su bandera, por tanto, ellos quemarían la suya en su país.

