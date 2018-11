Revelan caso de hombre que llora sangre

Mundo - 01/11/2018 10:13 a.m.

Por: Redacción



Médicos en Italia han revelado el caso de un hombre que fue al hospital porque lloraba sangre por ambos ojos.

El hombre, del cual se desconoce su nombre, no se había lesionado la cara y no tenía ningún dolor, pero la sangre no dejaba de gotear de sus ojos.

Después de un examen minucioso, los médicos descubrieron que tiene hemolacria, una condición rara que causa que las personas produzcan lágrimas que contienen sangre.

El sangrado del hombre ocurrió dos horas antes de llegar al hospital y solo duró unos minutos. Sin embargo, comenzó de nuevo mientras él estaba en la sala de espera.

Los exámenes médicos revelaron que el hombre tenía tumores no cancerosos debajo de los párpados.

Su caso rapidamente fue reportado en el New England Journal of Medicine.

Cuando llegó al hospital, no podía explicar por qué sus ojos podían estar sangrando, ya que no se había lesionado ningún ojo, nariz o cualquier otra parte de su cabeza.

El sangrado nunca le había sucedido antes, y él no sufría de hemorragias nasales, encías sangrantes o moretones fáciles. Estuvo tomando medicamentos para la presión arterial alta y, aunque su presión arterial era normal en el hospital, tenía los ojos inflamados , según las pruebas.

Los médicos se dieron cuenta de que la fuente de su sangrado eran tumores no cancerosos debajo de cada uno de sus párpados, llamados hemangiomas.

Estos son crecimientos adicionales hechos de células de vasos sanguíneos, que se ven comúnmente en la piel de los niños y que a veces se conocen como marcas de fresa.

El hombre recibió gotas para los ojos que contienen timolol, que se usan para tratar el glaucoma y reducir la presión en los ojos.

Foto de : New England Journal of Medicine