Revelan carta que "El Chapo" leyó al juez antes de conocer su sentencia

EFE -

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, sentenciado este miércoles en Nueva York a cadena perpetua, tildó este miércoles a EUA de "corrupto", mientras que su defensa consideró que su juicio fue un "espectáculo" e indicó que planea recurrir la decisión del juez.

El líder del cártel de Sinaloa, la más poderosa organización de narcotráfico según EUA, no testificó durante su proceso, que se alargó once semanas hasta el pasado febrero, pero leyó una carta ante el juez Brian Cogan en la que se quejó de los tratos recibidos durante su confinamiento.

Guzmán, de 62 años, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión, tal como pedía la Fiscalía, y también se le ha impuesto la confiscación de unos 12,600 millones de dólares en compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas.

Sobre su encarcelamiento estos 30 meses dijo: "Ha sido una tortura física y mental, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida".

"Cuando fui extraditado (en enero de 2017) esperaba un juicio justo donde mi fama no fuera determinante para administrar justicia, pero pasó lo contrario", afirmó hoy el narcotraficante, hallado culpable el pasado febrero de 10 cargos, el principal de ellos mantener una empresa criminal de manera continuada.

El capo también recordó al juez que, tras concluir el proceso, un miembro del jurado cuya identidad se desconoce aseguró en una entrevista con el diario digital Vice que algunos desoyeron las órdenes del juez de no comentar o leer sobre el caso en periódicos o redes sociales.

"Ya que el Gobierno me enviará a una cárcel donde se olvidarán de mi nombre, tomo la oportunidad para decir que aquí no hubo justicia", subrayó en español el Chapo, que aseguró vivir "una tortura" bajo las extremas condiciones del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en el que lleva dos años y medio.

En una rueda de prensa posterior, los abogados defensores de Guzmán, que solicitaron por aquel motivo un nuevo juicio, denegado por el magistrado, indicaron que están tramitando la apelación de la sentencia y calificaron el proceso de "espectáculo".

"Ha habido problemas significativos relacionados con la moción para un nuevo proceso, la extradición, la reducción de los contrainterrogatorios... que nunca he visto en 28 años. Nunca se me había limitado tanto como en este caso pero lo entiendo, esto fue un espectáculo", afirmó el letrado Jeffrey Lichtman.

El letrado ironizó sobre la multa millonaria que se le ha impuesto a su cliente y dijo que es "una ficción, parte del espectáculo" y que el Gobierno de EUA primero "tiene que cobrar el primer dólar" de unos activos que duda que Guzmán posea, ya que las autoridades los buscan desde "hace décadas".

Lichtman se refirió también a la "maldición" que sufre la mujer del Chapo, Emma Coronel, "no solo como esposa sino como madre de sus dos queridas hijas, que son inocentes" y que "no han podido abrazar a su padre en años" debido a las altas medidas de seguridad de la prisión neoyorquina.

El abogado elevó el tono al revelar que otros compañeros de profesión le recomendaron "proteger" su carrera y dijo "que le jodan a eso, estoy aquí para proteger los derechos constitucionales, lo siento si ofendo a alguna gente pero estoy aquí para hacer mi trabajo".

De cara a la reclusión del Chapo en el penal de máxima seguridad ADX Florence, cercano a Denver (Colorado), donde se espera que pueda pasar el resto de sus días, Lichtman sentenció: "Pueden enterrar a Joaquín Guzmán bajo toneladas de metal en Colorado y hacerlo desaparecer, pero nunca se desharán del hedor de este veredicto".

Carta que leyó "El Chapo" ante el tribunal:

Le voy a pedir que me permita dar unas palabras.

Primero que nada, gracias a mi familia, esposa y niñas por ese apoyo incondicional. Durante este largo proceso ellas me han apoyado y me seguirán apoyando. Gracias a mi mamá, a mis hermanas, a mis hijos que tanto quiero y a las personas que me apoyaron y que rezaron por mí para que yo estuviera en mejores condiciones en esta tortura de los últimos treinta meses.

A los abogados, sobre todo a los abogados de oficio Michael y mis abogados privados. Como usted sabe señor juez, por las condiciones de confinamiento de los últimos treinta meses todo ha sido para mí una tortura. He bebido agua no limpia, no respiro aire limpio, es un aire seco, me duele la garganta, la nariz, me duelen los oídos, me duele la cabeza. Se me ha negado el derecho a respirar aire limpio pues el aire de la celda llega sucio, pues es filtrado.

Para poder dormir tengo que tapar mis oídos con pedazos de papel higiénico por el ruido del aire. A mi esposa no se le ha dado permiso de visitarme y a mí ni siquiera se me ha permitido abrazar a mis niñas.

Ha sido una tortura emocional y psicológica las 24 horas del día. Con todo respeto, ha sido una tortura lo más inhumano que he pasado. Ha sido una total falta de respeto a mi dignidad humana.

Dentro de estos tratos inhumanos, los guardias de la prisión me han ayudado con su trato así como los alguaciles que me llevan y traen a la Corte.

Cuando fui extraditado esperaba un juicio justo donde apareciera la justicia ciega y que mi fama no determinará la justicia. Pero pasó justamente lo opuesto, pues el jurado vio los artículos donde me acusaban de todo sin basarse sólo en las evidencias presentadas, sino por lo que vieron en los medios. Eso dañó mi proceso.

Los miembros del jurado dijeron que podían haber violado la ley y usted no hizo nada, no los trajo para cuestionarles por lo que hicieron. Entonces no recibí un nuevo juicio. Pero en su lugar, usted dijo que eso no importaba, y me quitó la posibilidad de un juicio justo. Dijo usted que había mucha evidencia en mi contra, pero entonces, ¿para qué hacer un juicio si había tantas evidencias? No era necesario traer un jurado.

Ya que usted y el gobierno de los Estados Unidos me enviarán a donde nadie jamás escuche mi nombre, aprovecho para decir: aquí no se hizo justicia.

Mi caso quedó manchado y si usted me negó un juicio justo y la prensa me juzgó, entonces, ¿eso se les puede negar a otros?

Quedó en evidencia que Estados Unidos no es mejor a otros países corruptos que ustedes no respetan.

Muchas gracias.