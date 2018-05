Resuelven misterio del audio ¿Yanny o Laurel?

Redacción

Hace unos años el furor en internet fue cuando unos creían que el vestido era blanco con dorado o azul con negro, luego llegó el tren del Omnitrix y hace pocos días el Ferrari cautivó a los usuarios, pero hoy es un audio el que ha causado el mismo efecto pues unos dicen que la voz dice "Yanny", mientras que otros dicen que se escucha "Laurel".

Se hizo viral debido gracias a la youtuber Clow Feldman pero según Wired la que empezó a difundirlo fue Katie Hetzel, una adolescente de Georgia.

Hetzel explicó que todo empezó por un audio que grabó como parte de una de sus clases de literatura.

Aunque el audio decía "Laurel", ella escuchaba "Yanny". por tal razón opto por compartirlo con sus amigos y al no ponerse de acuerdo lo subieron a Instagram.

De acuerdo a varios especialistas, lo que alguien escuche varía dado que los sonidos son similares y todo depende a que frecuencia se le preste más atención.

Si el cerebro favorece frecuencias altas se escuchará "Yanny" y si es bajas será "Laurel".

