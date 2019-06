Rescatan a niño que fue arrastrado a mar adentro en un inflable

ADN40 -

Un equipo de rescate de Carolina del Norte salvó a un niño de 8 años cuando su juguete inflable en forma de unicornio, fue arrastrado hacia el océano Atlántico.

El niño identificado como Declan O´ Connor disfrutaba de sus vacaciones en compañía de su familia cuando fue arrastrado hacia el mar en su inflable.

"Mi hijo está flotando en medio del océano en una cosa flotante. No tiene un chaleco salvavidas. No, no sabe nadar", indicó Jill OConnor, padre del menor.

El rescatista, Tony Youngq, dijo que "el inflable estaba a la vista y era fácil alcanzar, sin embargo, en un parpadeo ya se encontraba muy lejos y era muy difícil de llegar a él".

Tras varios minutos, los rescatistas lograron reunir al pequeño con su familia.

Este 11 de junio, los padres agradecieron en el programa ´Good Morging América´, el trabajo de los hombres que arriesgaron su vida para salvar a su hijo.

Asimismo, Declan declaró que estaba muy asustado y pensó que iba a morir.

El equipo de rescate de Oak Island Water Rescue indicó en su cuenta de Facebook que el incidente sirve como un momento de enseñanza antes del verano y compartió consejos de seguridad junto con fotos del rescate; además señaló que los flotadores de piscina se han visto cada vez más en incidentes similares, lo que ha provocado advertencias de seguridad asociadas con los riesgos de usarlos en la playa en aguas abiertas.