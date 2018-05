Rescatan a cachorro de tigre abandonado en una bolsa

ADN40 - Esta semana agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos encontraron en una bolsa de lona negra a un cachorro de tigre cerca de Brownsville, el cual fue trasladado al zoológico Gladys Porter ubicado en el mismo condado.

Los agentes que hicieron el hallazgo relataron que se encontraban laborando en la zona norte del Río Bravo cerca de Brownsville, el lunes pasado, cuando detectaron a tres personas que trataban de ingresar a la nación americana de forma ilegal.

Al darse cuenta de la presencia de los agentes de migración, uno de los individuos que portaba la bolsa de lona, decidió abandonarla para regresar a México y no ser detenidos.

El agente Robert Rodríguez dijo que dentro de la bolsa hallaron al cachorro, que estaba tranquilo y aparentemente sedado.

El cachorro de tigre macho de aproximadamente cuatro meses de edad se encuentra recuperándose en el zoológico de Gladys Porter.

De acuerdo con la World Wildlife Found en la actualidad quedan alrededor de 3 mil 200 tigres en el mundo, muchos en su hábitat natural, sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran en cautiverio, aunado a la caza furtiva y otros factores, es considerado como una especie en peligro de extinción.

"Cat´s Out of the Bag" no pun intended. ???? This gorgeous 2mo old cub gets a second chance at life. Rescued by Border Patrol and saved by the Gladys Porter Zoo. He´s amazing, so blessed to meet him and those caring for him. #DHS #CBP #USBP@GladysPorterZoo @USBPChief @CBPRGV pic.twitter.com/zr7KIPaVhF