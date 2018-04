Reportan tiroteo en oficinas de YouTube, en California

La tarde de este martes se reportó un tiroteo en las oficinas centrales de YouTube, en San Bruno, California, Estados Unidos.

De acuerdo con el empleado Vadim Lavrusik, se escucharon disparos por lo que varios empleados se atrincheraron en un cuarto.

Minutos después señaló en otra publicación que los empleados están siendo evacuados y que se encuentran a salvo.

Safe. Got evacuated it. Outside now.