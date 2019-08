Reportan tirador activo en la Universidad de Harvard

Redacción -

La Universidad de Harvard, en Cambridge (Massachusetts, EUA) ha emitido una alerta pidiendo a la gente que se encuentra en el lugar que se refugie mientras dura un operativo policial que está buscando a una persona armada, informan los medios locales.

"Por favor, eviten la zona de las calles JFK y Eliot debido a la búsqueda policial de un potencial atacante armado. Refúgiense si están en el área. Más información, en breve", dice el mensaje.

Tras varios horas de tensión, se logró detener a quien se presume es ex alumno de la misma, así lo informó la Universidad de Harvard.

"Alerta de Harvard El asaltante ha sido detenido. El refugio en el lugar se levanta. El incidente ha terminado".

Minutos más tarde, la Policía de Cambridge publicó la foto del tirador detenido.

Local authorities in and around Cambridge are conducting a search in #HarvardSquare after the following wanted individual was believed to have been seen in the area. https://t.co/cKd7vodsDG pic.twitter.com/6vAw26eJDv