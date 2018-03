Reportan nuevo tiroteo en escuela de Illinois

Un nuevo reporte de tiroteo llega desde los Estados Unidos, esta ocasión desde la Universidad de Northwestern, en Evanston, Illinois, donde los agentes de la institución notificaron a través de un tuit la presencia de una persona armada en el campus.

La alerta se da luego de que autoridades de la universidad recibieron un reporte de la presencia de un hombre armado y disparos dentro de una residencia universitaria ubicada en la esquina de Emerson Street y Maple Avenue.

La policía ya se encuentra en la zona, se ha recomendado a las personas mantenerse lejos del lugar, de momento se sigue investigando los hechos.

La información está en proceso, mantente al tanto de su desarrollo.

NUPD responding to Evanston campus emergency. Remain in safe place. If not on campus, stay away. More info will be provided when available.