Reportan la presencia de un hombre armando en Virginia, EUA

ADN40 -

Reportan la presencia de un hombre armado en la sede del medio USA Today en Virginia.

"Estamos respondiendo a los informes de un hombre con arma en el edificio Gannett ubicado en 7950 Jones Branch Drive en McLean. Por favor evite el área", reportó el departamento de policía.

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx