Reportan disparos en secundaria de California

Agentes del condado de Los Ángeles atienden este viernes un reporte de tiroteo en una secundaria de Palmdale, California.

De acuerdo a los primeros informes de la policía, se habían recibido múltiples denuncias sobre un hombre disparando en el campus de Highland High School, a unos 90 minutos al norte de Los Ángeles, alrededor de las 7 a.m. hora local (1400 GMT).

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que se detuvo a un sospechoso en relación con los informes de que una persona con un arma fue vista el viernes en la misma secundaria.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available.