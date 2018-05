Reportan atropellamiento masivo en Portland, Oregon

ADN 40 - La tarde de este viernes un automóvil saltó la acera y embistió a varias personas cerca del campus de la Universidad Estatal de Portland, Oregón en Estados Unidos, lo que dejó un saldo de tres heridos, de acuerdo con los primeros reportes.

Dos de las víctimas se encuentran en estado grave, en tanto la tercera persona sufre de heridas leves.

La policía dijo que las tres personas caminaban por el lugar cuando él subió y las atropelló, se sabe que el conductor escapó a toda velocidad.

Algunos testigos afirmaron que el vehículo que causó el accidente era un todoterreno y que existe una posible cuarta persona lesionada.

A través de redes sociales circula el video de la detención del conductor.

Breaking: Police have arrested a man suspected of hitting three pedestrians outside Portland State University pic.twitter.com/Tu0ctant2f