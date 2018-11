Renuncia secretario de Justicia de EUA

AP - El secretario de Justicia Jeff Sessions, renunció a su cargo esta tarde del miércoles, luego de soportar más de un año de críticas y comentarios despectivos por parte del presidente Donald Trump.

Sessions, le entregó su carta de renuncia al Presidente Trump quien en un tuit, dijo que el jefe de despacho de Sessions, Matt Whitaker, ejercerá el cargo interinamente.

Trump había criticado a Sessions por haberse recusado de la investigación sobre el presunto complot entre Rusia y la campaña de Trump para ganar las elecciones del 2016.

Trump dijo que esa decisión permitió que se inicie la investigación del fiscal especial Robert Mueller, quien a su vez indaga si los comentarios de Trump contra Sessions constituyeron obstrucción de justicia. (Con información de AP)

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.