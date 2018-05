Reino Unido, sin intención de abandonar pacto nuclear con Irán

Redacción

El gobierno británico lamentó la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo nuclear con Irán y de que restablezca las sanciones contra ese país, expresó el ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson.

"Gran Bretaña no tiene intención de retirarse. En su lugar, cooperaremos con las otras partes. Mientras Irán cumpla el acuerdo (...), Londres seguirá siendo parte de él", subrayó el diplomático británico.

El jefe de la Diplomacia británica afirmó que se trata de un acuerdo esencial para la seguridad del Reino Unido y que Irán ahora está sujeto a controles más intrusivos que antes, y ha preguntado a la Administración de Trump cómo puede hallar "una solución duradera" a la cuestión nuclear iraní.

"Ahora que la Administración de Trump ha abandonado el JCPOA (siglas en inglés de Plan Integral de Acción Conjunta), recae en ellos la responsabilidad de describir cómo construirán en Washington una nueva solución negociada para nuestras preocupaciones compartidas", ha cuestionado Johnson.

A través de un tuit ha dejado claro que está fuertemente comprometido con el tratado para mantenerlo.

Deeply regret US decision to withdraw from the Iran nuclear deal. UK remains strongly committed to the JCPoA, and will work with E3 partners and the other parties to the deal to maintain it. Await more detail on US plan.