Varias adolescentes fueron captadas en video propinando una golpiza a una compañera de clase.

En sus redes sociales el padre de la joven publicó el video y dijo que su hija de 14 años recibió la paliza cuando intentó hablar con las otras chicas para que dejaran de molestarla por ser musulmana.

Shakeel Munshi asegura que su hija constantemente era objeto de acoso.

This girl Manaal Munshi (9th grade student) was getting bullied by couple of school (West Boca High School, Boca Raton, FL) girls because she was Muslim. Yesterday she decided to get this over & talk to girls (wearing anti bullying t shirt) but beaten badly by gang of girls. pic.twitter.com/PisSN9hygN