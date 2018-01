Quisieron celebrar el Año Nuevo con un baño en un mar furioso: murieron ahogados

Un grupo de hombres ignoró las indicaciones de seguridad ante un río embravecido, provocando una fatal accidente en el que murieron dos personas y varias resultaron heridas

Redacción

Por:

A pesar de los fuertes vientos y de las enormes olas, un grupo de hombres decidió participar en un tradicional evento que se realiza todos los días 1 de enero, en la costa de Rijeka, en Croacia; sin embargo, terminaron sin vida ante el fenómeno que se presentaba.

Cada primer día de enero, decenas de bañistas bajan al muelle que asoma entre las rocas, debajo del hotel Jadran, y reciben el año nuevo con un baño en las aguas del mar.

Sin embargo, este 2018 no comenzó como los anteriores.

El mar estaba embravecido y, evidentemente, no era aconsejable ingresar a las aguas; no obstante, un grupo de turistas decidió desoír los consejos.

"Desde el hotel nos habían advertido que no debíamos entrar al mar por los fuertes vientos, pero el tiempo se estaba calmando. Acordamos que no nadaríamos, solo nos quedaríamos allí parados. No obstante, las olas eran tan altas que se produjo la tragedia", dijo Josip Povresenic, uno de los organizadores del evento.

Todo terminó en un desastre, decenas de personas terminaron arrastradas al mar, que luego eran golpeadas contra las rocas.

Un total de 11 bomberos tuvieron que participar en las tareas de rescate, las cuales dejaron un saldo de dos muertos y varios heridos.

(Con información de Infobae)