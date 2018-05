¿Qué pasa si no pones tu teléfono en modo avión durante un vuelo?

Mundo - 27/05/2018 11:46 a.m.

Antes de despegar, es usual que el personal del avión le solicite establecer su teléfono móvil en modo avión. Pero ¿alguna vez te has preguntado que sucede si no pones el celular en modo avión?

El motivo es que al estar a 10 mil pies de altura, el dispositivo móvil emite una señal que rebota desde múltiples torres, derivando en una señal. Sin embargo, un celular jamás a causado un accidente aéreo.

"No necesariamente un celular puede derribar un avión. Realmente no es ese el problema. El problema es que puede interferir y generar más trabajo a los pilotos durante fases críticas del vuelo. Cuando despegan y cuando aterrizan, esas son las fases que necesitan los niveles más grandes de concentración por parte de los pilotos", detalló el experto en aeronaves Boeing, Kenny Kirchhoff.

Incluso,la Agencia Europea de Seguridad, afirmó en 2014 que ningún dispositivo electrónico interfiere con los sistemas del avión. Aunado a ello, se reveló que el avión no cuenta con ningún dispositivo que detecte a los pasajeros que no acaten la indicación.

"Los dispositivos electrónicos más modernos no emiten interrupciones. No hay un aparato mágico en la cabina que muestre cuando un celular no ha sido apagado o puesto en modo avión"

De acuerdo a fuentes extraoficiales, el verdadero propósito de prohibir las llamadas telefónica durante el vuelo es meramente por motivos de seguridad.

(Con información de López Dóriga Digital)