¿Qué le pasa a tu cuerpo con temperaturas muy bajas?

ADN 40 - De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estado Unidos, en condiciones como las que actualmente se viven en la ciudad de Chicago solo serían necesarios 10 minutos para que el cuerpo humano se congelara.

Los síntomas para que esto ocurra van desde la disminución de la circulación sanguínea y fractura de tejidos, que indicarían el riesgo de congelación. Otro síntoma es la sensación de hormigueo en los dedos de las manos, ya que el cuerpo al entrar en contacto con climas tan fríos, sacrifica las extremidades para que los órganos vitales conserven un poco de calor.

Además del riesgo de congelación, las temperaturas gélidas pueden aumentar el peligro de sufrir un paro cardíaco o un derrame cerebral, debido al gran esfuerzo al que el corazón se somete para bombear sangre, ya que los vasos sanguíneos se contraen, dificultando la circulación.

Es por esto que se recomienda evitar el contacto de la piel con el frío extremo, así como abrigarse, no usar joyería, no mantener conversaciones largas y no respirar profundamente.