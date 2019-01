¿Qué hay detrás del reto viral ´10 Years Challenge´?

Por: Redacción





Durante los últimos días, un reto conocido como "" se ha vuelto viral en redes sociales, el cual consiste en compartir una foto actual del usuario junto con otra de 10 años atrás que muestre sus cambios físicos a lo largo de dicho periodo.

La revista Wired citó un tuit de la investigadora en tecnología, Kate O'Neill, para referir que el popular reto viral no es tan inofensivo como parece y que podría esconder un algoritmo de reconocimiento facial que podría proporcionar a las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, una serie de datos progresivos y de reconocimiento de edad.

"Yo, hace 10 años: habría participado en Instagram y Facebook en el meme. Yo, ahora: pienso en cómo toda esta información podría ser usada para entrenar los algoritmos de reconocimiento facial", publicó O'Neill.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition