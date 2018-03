¿Qué es lo que ha pasado en Facebook?

ADN40 - ¿Cuántas veces al revisar tu time line en Facebook ingresas a test de personalidad o juegos de con quién te casarías, quiénes son tus mejores amigos? Etcétera, pues a través de uno de estos juegos la empresa Cambridge Analytica adquirió de forma indebida información de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos

De acuerdo con los reportes publicados este fin de semana por los diarios The New York Times y The Observer, esos datos privados fueron luego utilizados para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de Estados Unidos en el 2016.

Aquí te explicamos qué ocurrió

¿Qué es Cambridge Analytica?

Una empresa con sede en Londres que usa el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscan "cambiar el comportamiento de la audiencia", según indica su sitio web.

Según su web, la firma lleva "más de 25 años" trabajado en "más de 100 campañas" políticas a lo largo de los cinco continentes, incluyendo países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia y México.

¿Cómo consiguió millones de datos privados?

La obtención de perfiles de 50 millones de usuarios de Facebook no fue obra de Cambridge Analytica, sino que se atribuye al profesor de la Universidad de Cambridge , quien desarrolló en 2013 un test de personalidad en formato de aplicación de Facebook.

Unos 265 mil usuarios completaron el test que requería permiso para acceder a información personal y de la red de amigos, sin el consentimiento de estos últimos.

¿Cuál fue su rol en las elecciones de Estados Unidos?

Se cruzaron datos del test de Kogan con la información de Facebook para inferir perfiles psicológicos de cada usuario, para cambiar la forma de pensar de los votantes de forma casi individualizada.

¿Por qué Facebook no hizo nada?

Según la empresa de Zuckerberg asegura que jamás se vulneró su seguridad: "los usuarios cedieron su información; no hubo infiltración en los sistemas y no hubo robo de contraseñas ni de información sensible", dijo un portavoz.