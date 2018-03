Puigdemont afirma que resistirá ante arbitrariedad del gobierno español

Notimex - Desde la cárcel de Neumünster donde se encuentra preso a la espera de que la Fiscalía General del "Land" de Schleswig-Holstein revise su caso, el líder de Junts per Catalunya (JpC), señaló "no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad".

Este domingo el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cumplirá una semana en prisión después de que fuera detenido en Alemania mientras cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica.

A través de Twitter, publicado por su equipo de colaboradores, desde que cedió el control de sus perfiles en las redes sociales al encontrarse recluido en el centro penitenciario, Puigdemont ha dado a entender que no forma parte de sus planes dar un paso atrás en la primera línea de la política.

El líder independentista también añadió que no cambiará su postura "ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de Derecho y la Justicia por 'la unidad de la patria'".

La detención de Puigdemont se produjo cuando regresaba de Finlandia después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivara la euroorden por un delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de malversación de caudales públicos, con hasta ocho años de prisión.

La orden de detención y entrega está ahora en manos de la Fiscalía General de Schleswig Holstein, el estado federado donde se produjo el arresto, que debe analizar la solicitud española y, si no percibe obstáculos jurídicos, propondrá su ejecución a la Audiencia Territorial de Schleswig, encargada de tomar una decisión.

Según informó este jueves la fiscalía alemana, el expresidente permanecerá encarcelado en Alemania como mínimo "hasta principios de la semana que viene".

El vicefiscal general de Schleswig-Holstein, Ralph Döpper, explicó que hasta entonces la fiscalía no habrá terminado de revisar el caso y no podrá posicionarse a favor o en contra de la ejecución de la extradición de Puigdemont ante la Audiencia Territorial de Schleswig.

El líder separatista se había trasladado de Cataluña a Bélgica a final de octubre tras ser destituido como jefe del gobierno catalán por Madrid para evitar ser detenido por cargos de rebelión a raíz del proceso de independencia catalana.

La fiscalía general de Schleswig Holstein precisó este sábado que será el martes cuando la Audiencia Territorial tomé una decisión sobre la extradición del expresidente de la Generalitat de Cataluña, según informó el vicefiscal general, Ralph Döpper.

La fiscalía está todavía analizando la orden de detención y entrega remitida por España para determinar si pide la tramitación de la extradición a la Audiencia de Schleswig, en cuyas manos estará la decisión definitiva.

"Seguimos trabajando en ella y confiamos en poder presentar nuestra decisión el martes", señaló Döpper, cuyo equipo estudia la documentación remitida por la justicia española, que ha procesado a Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

El referéndum de independencia fue un acto de autodeterminación convocado por el gobierno de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre pasado, y finalmente celebrado de manera ilegal en la comunidad autónoma española el 1 de octubre de 2017.

Desde el primer momento en que se conoció la idea de la Generalitat -ejecutivo catalán-, el gobierno de Madrid se opuso, pues considera que el referendo vulnera la Constitución, y advirtió de que tomaría medidas legales si seguía adelante con su propósito.

Tras la declaración de independencia, las autoridades españolas cesaron al gobierno catalán, disolvieron el Parlamento y convocaron a elecciones regionales para el 21 de diciembre.

De estas elecciones, saldría el nuevo ejecutivo y el nuevo presidente de la Generalitat, pero al quedar dividido el congreso, entre separatista y conservadores, la posibilidad de llevar a cabo una votación se diluye ante un entorno cada vez mayor de crispación.