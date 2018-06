Protestan para que México y EU no sean sedes del Mundial 2026

La organización internacional PixelHELPER.org, ha proyectado sobre la embajada de México, en Berlín, Alemania, imágenes en donde se pronuncian en contra de que México se convierta en sede del Muldial 2026, así como también del país vecino Estados Unidos.

PixelHELPER.org, realiza campañas en redes sociales como protesta, la más reciente en contra de la candidatura del trío entre México, EU y Canadá, para albergar la Copa del Mundo de la FIFA en 2026.

La fundación fue clara en las imágenes proyectadas en la embajada de México en Belín, en donde aseguran por medio de Twitter, que el país es un riesgo para los aficionados. También, se pronunciaron en contra de Estados Unidos, pero a favor de que la celebración futbolística se lleve a cabo en Marruecos.

La protesta en contra de EUA, fue relacionada con violencia y armas de fuego, en particular referente a los tiroteos en las escuelas.

Mediante Twitter, la red de activistas publicaron: "Proyección de luz en la Embajada de México en Berlín. El ciclista alemán y Polaco disparó y decapitado. La pandilla de narcotraficantes están en control de México y están mejor armados que los militares. El país es demasiado incierto para una Copa Mundial de fútbol".

Mientras que en otro tuit escribieron: "Que en los Estados Unidos. En algunos distritos, la regla de las pandillas callejeras es la ley de la policía, es impotente. Los Estados Unidos no pueden ser un país anfitrión para tal acontecimiento ninguna taza 2026 del mundo del balompié en los e.e.u.u.".

El próximo 13 de junio, el Congreso de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se reunirá para votar por la sede del Mundial 2026, entre Marruecos o la candidatura tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, puede que en esa reunión no se llegue a un acuerdo, por lo que la elección de la sede se podría prolongar hasta mayo de 2020.

Estas son las primeras protestas en contra de la candidatura que incluye el hashtag #United2026.

Light projection on the Mexican Embassy in Berlin. German & Polish cyclist shot & beheaded. The drug gang are in control of Mexico and are better armed than the military. The country is too uncertain for a football World Cup. Support the #Rebellion of Art??https://t.co/LdY2kcS5IU pic.twitter.com/Z9xpuXaMJ0