Propinan brutal golpiza a mujeres en autobús; querían obligarlas a besarse

Mundo - 07/06/2019 10:14 a.m.

Agencias -

Una azafata de Ryanair y su pareja sufrieron una brutal agresión en un autobús londinense por parte de un grupo de desconocidos el pasado 30 de mayo.

Melania Geymonat, de 28 años, y su pareja, Chris, de Estados Unidos, tomaron un autobús nocturno en West Hampstead para regresar a su casa de en Camden Town.

Sin pudor o recato, un grupo de hombres que viajaban en el mismo vehículo se acercó a la pareja y les exigieron que se besaran para su "entretenimiento". Tras la negativa, sobrevino la golpiza.

"Debimos besarnos o abrazamos y unos hombres se sentaron detrás de nosotras. Eran al menos cuatro, todos jóvenes. Uno hablaba español y los otros tenían acento británico. Empezaron a llamarnos lesbianas, hacían alusión a posiciones sexuales y pedían que nos besáramos para su deleite como si fuéramos un espectáculo y ellos la tribuna a entretener. En el piso de arriba sólo estábamos ellos y nosotras", explico Melania.

La Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, confirmó esta semana que se está investigando el "ataque homofóbico".

"Lo siguiente que recuerdo fue a Chris en medio de ellos y la estaban golpeando", mencionó Geymonat.

Puede interesarte...

"No lo pensé y me metí. trataba de defenderla, así que comenzaron a golpearme. Ni siquiera sé si me dejaron inconsciente. Sentí sangre, sangraba por toda mi ropa y por todo el piso. Bajamos las escaleras y la policía estaba allí".

Geymonat afirmó que se sentaron en la parte de enfrente del autobús porque a las dos les gusta disfrutar de los camiones que tienen dos pisos, aunque el viaje resultó peor de lo esperado.

La paliza que recibió le ha dejado a la joven varias heridas en el rostro, mientras que su pareja se recupera de una leve fractura en la mandíbula.