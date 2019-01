Prohibido usar gorra pro-Trump en restaurante de California

AP - Las personas que luzcan gorras de la campaña de Trump no podrán comer en un restaurante de Silicon Valley.

J. Kenji Lopez-Alt, chef y socio del restaurante Wursthall en San Mateo, California, dijo en Twitter el fin de semana que las gorras son un símbolo de intolerancia y odio.

"No ha sucedido aún, pero si tú vienes a mi restaurante luciendo una gorra de MAGA, no te servimos, lo mismo que si vinieses con una esvástica, una capucha blanca u otro símbolo de intolerancia y odio", reportó el jueves el San Francisco Chronicle.

El tuit no estaba disponible el jueves. Pero el diario reportó que tuvo más de 2,100 aprobaciones y más de 200 retuits para el miércoles por la tarde.

Las gorras rojas, que son vendidas en el portal de la campaña de Donald Trump, se han vuelto polarizadoras.

Lopez-Alt escribió el libro del 2015 "The Food Lab: Better Home Cooking Through Science". Declinó comentar sobre el asunto al periódico, diciendo que su restaurante ha recibido amenazas tras su tuit.

La residente de San Mateo Jamie Hwang, de 42 años, le dijo al diario que tiene sentimientos encontrados sobre la prohibición, diciendo que la ciudad es diversa y que miembros de su familia apoyan a Trump.

"Entiendo sus razones, pero no pienso que se deba prohibir la entrada alguien por una gorra", dijo.