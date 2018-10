Policía toma fotos a los glúteos de una mujer en Houston

ADN 40 - Circula en redes sociales un video en donde se muestra cómo un oficial del Departamento de Policía de Houston, Texas, toma una fotografía a los glúteos de una mujer.

La mujer se encontraba delante del elemento policíaco, en el concierto del rapero de origen canadiense, Drake, el pasado 2 de octubre.

En las imágenes se muestra el momento cuando el oficial capta la fotografía en su celular.

"Él realmente no se dio cuenta del hecho de que había personas por encima de él que realmente podían ver su teléfono y ver lo que estaba haciendo" afirmó la joven.

THIS COP JUST TOOK A PICTURE OF SOME ASS AT THE DRAKE CONCERT AND IM CRYING ?????? pic.twitter.com/D6IIyZt8F3