Policía lo mata por traer los pantalones abajo

Redacción

Por:

En la ciudad de Houston, Texas un agente policiaco mató de un disparo a un hombre afroamericano que caminaba con los pantalones bajados.

Ocurrió el jueves de la semana pasada cuando una unidad de la policía detuvo su marcha al percatarse de una pelea entre dos hombres.

En la grabación proporcionada por el departamento de policía, se puede ver al sospechoso con los pantalones abajo caminar mientras el oficial grita "¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo!". Luego se escucha un disparo.

Según medios locales el individuo fue trasladado a un nosocomio de la ciudad, pero fue declarado muerto minutos después de ingresar.

Familiares de la víctima declararon que padecía una enfermedad mental desde que su expareja ahogó a sus dos hijos.

#BREAKING Video obtained by the @HoustonChron shows the death of Danny Ray Thomas after he was shot by a Harris County deputy Thursday. No weapon was recovered at the scene, officials said. #hounews #breakingnews



Watch the full video: https://t.co/wqh4BKPRZo pic.twitter.com/jdoj0gc3hv