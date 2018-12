Policía enfrenta a borrachos por defender a una mujer

ADN 40 - Por redes sociales se viralizó la pelea de un policía en la estación East Broadway del metro de Nueva York contra cinco hombres ebrios agresivos, quienes acosaban a una mujer.



Según medios neoyorquinos, la pasajera del metro pidió ayuda al agente luego de que cinco hombres, presuntamente indigentes, la estaban molestando y acosando mientras esperaba la llegada del convoy, los hombres ignoraron la indicación del oficial y el grupo lo enfrentó.

A pesar de esta evidente desventaja, el agente logró mantenerlos a raya sin emplear demasiada violencia y con un estilo que ha despertado las carcajadas de los internautas.

En las imágenes registradas por un testigo se aprecia cómo el oficial advierte reiteradamente a los hombres: "¡Atrás, atrás! ¡No quiero lastimarlos!" El efectivo se mantuvo tranquilo, pero se defendió con patadas y puñetazos cuando los agresores se acercaban demasiado.

Uno de los agresores terminó en las vías del metro. En ese momento, el policía solicitó que se interrumpiera el suministro eléctrico para evitar que se electrocutara. Después, llegaron los refuerzos y, finalmente, los hombres fueron arrestados.

La Oficina de la Policía de Nueva York decidió no presentar cargos contra ellos ya que no hubo graves afectaciones.

1 COP DEADASS BATTLING AGAINST AN ARMY OF CRACKHEADS ?????????????? pic.twitter.com/SW61Cw3mLC