Policía dice que padre no advirtió de atacante de YouTube

AP - Un día antes de que una mujer disparara en la sede de YouTube, su padre advirtió a la policía que su hija estaba molesta con la forma en que la compañía trató sus videos y que podría ir a las oficinas, pero las autoridades dicen que sus familiares no indicaron que podía tornarse violenta.

La policía agregó que Nasim Aghdam, quien hirió a tres personas antes de suicidarse, había visitado un campo de tiros antes del ataque del martes. Ingresó a un patio de las oficinas principales de YouTube, al sur de San Francisco, sacó un arma de fuego e hizo varios disparos.

La mujer de 39 años les dijo a familiares que creía que la compañía suprimía sus videos, que incluían segmentos de veganismo, crueldad animal y ejercicio, junto con fotos glamorosas de ella.

Un agente policial al tanto de la investigación dijo a The Associated Press que Aghdam tenía una disputa de larga data con la compañía. El agente, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a discutir el caso, dijo que Aghdam usaba el nombre "Nasime Sabz" en el Internet.

Un sitio web con ese nombre deploraba las normas de YouTube y decía que la empresa trataba de “eliminar” a los creadores de contenido.

“¡YouTube filtró mis canales para impedir que los vieran!”, dice un mensaje en el sitio. “No hay igualdad de oportunidades en YOUTUBE ni en ningún otro sitio de videos, tu canal crecerá si ellos quieren!!!!!”.

La gente que publica en YouTube puede recibir dinero de publicidad que acompaña sus videos, pero la empresa “desmonetiza” algunos canales que publican material considerado inapropiado o tienen menos de 1,000 suscriptores, entre otras razones.

Aghdam “detestaba” YouTube y estaba furiosa porque la empresa dejó de pagarle los videos que publicaba en la plataforma, dijo su padre, Ismail Aghdam, al Bay Area News Group.

El lunes, el padre llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija, quien no contestaba el teléfono desde hacía dos días, y advirtió a los agentes que podría ir a YouTube.

Agentes en Mountain View, a unos 50 kilómetros (30 millas) de la sede de YouTube, la encontraron dormida en su auto en una playa de estacionamiento alrededor de las 2 de la mañana del martes, pero la dejaron partir porque no parecía representar un peligro para sí o terceros, dijo la vocera policial Katie Nelson.

A través de publicaciones en redes sociales el miércoles, la policía de Mountain View dijo que los agentes hablaron dos veces con su familia y en ningún momento su padre o hermano “mencionaron algo sobre posibles actos de violencia”.

El estado de las víctimas es crítico en el caso de un hombre de 36 años, grave en el de una mujer de 32 y estable en el de una mujer de 27, dijo un vocero del Hospital General de San Francisco.