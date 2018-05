Podrás usar los espacios de Starbucks sin comprar

Luego del escándalo que se hizo cuando una gerente de un Starbucks en Filadelfia echó a la calle a dos jóvenes afroamericanos que entraron al baño sin comparar nada, la cadena cafetera internacional anunció una nueva política, la cual dice que cualquier personas que decida usar sus espacios podrán hacerlo sin realizar una compra.

El pasado 12 de abril, los dos jóvenes que fueron vetados del lugar, estaban esperando a un conocido para una reunión de trabajo, pero la gerente llamó a la policía para que los sacaran del lugar. Dicho incidente ocasionó numerosas críticas y protestas, por lo que la compañía ha decidido lanzar una nueva política.

La política declara: "Queremos que nuestras tiendas sean el tercer lugar, un ambiente cálido y acogedor donde los clientes puedan reunirse y conectarse. Cualquier cliente puede utilizar los espacios de Starbucks, incluidos nuestros baños, cafés y patios, independientemente de si hacen una compra.

Cuando utilizamos un espacio de Starbucks, solicitamos respetuosamente a los clientes que se comporten de una manera que mantenga un ambiente cálido y acogedor:

-Usar espacios como estaba previsto

-Ser considerado con los demás

-Comunicarse con respeto

-Actuando responsablemente".

Starbucks, también anunció que el próximo 29 de mayo cerraría sus 8 mil establecimientos en Estados Unidos, para que sus trabajadores sean sometidos a un curso para combatir prácticas racistas.

"Esta política se aplica a todos los clientes y empleados de Starbucks ("socios"). A los fines de esta política, cualquier persona que ingrese a nuestros espacios, incluidos patios, cafeterías y baños, independientemente de si hacen una compra, se considera un cliente", finaliza el comunicado.

@Starbucks The police were called because these men hadn´t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it´s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci