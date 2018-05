Pide un café y le ponen ´frijolero´ en vez de su nombre

ADN40 - Luego de que Starbucks cerrara sus sucursales a nivel nacional en Filadelfia para dar una capacitación a sus empleados con el fin de evitar situaciones de discriminación, en una sucursal de la misma firma ubicada en California, una empleada escribió la palabra ´beaner´ en su café en vez de poner el nombre de Pedro.

La palabra ´beaner´ significa ´frijolero´ en inglés y es un insulto racista similar a la palabra ´gringo´ que hace referencia a las labores campesinas que realizan los mexicanos en EUA.

Miguel Acosta, el amigo que acompañaba a Pedro declaró a la cadena ´CBS2 News´ que su amigo no merecía ese trato puesto que él no agredió a nadie y añadió que su amigo se sentía triste de ver la facilidad con la que se hace un comentario racista en EUA.

El gerente de la cafetería se disculpó con el cliente de origen mexicano y además la cadena emitió un comunicado.

"Esto no es indicativo del tipo de experiencia que queremos que nuestros clientes tengan cuando ingresan a nuestras tiendas, nos hemos disculpado directamente con el cliente y estamos trabajando para hacer las cosas bien", menciona el comunicado.

Este incidente sucede luego de que en una sucursal de la misma firma en Torrance se le negara la entrada al baño a un cliente afroamericano.

Por si fuera poco, hace un mes se viralizó en redes sociales un video en el que se ve como dos hombres afroamericanos fueron arrestados dentro de otra sucursal de la misma firma "por no ordenar nada" mientras esperaban que llegaran otras personas a una reunión de trabajo.

Como resultado, la empresa líder en café anunció que cerraría todas sus sucursales en EUA para ofrecer una capacitación a sus empleados para prevenir conductas raciales y la discriminación.

One of the cooks at my work went in for @Starbucks run. The cashier wrote "beaner" for his name. This is awful and should be spread. The Starbucks was 4526 Gould Ave

La Canada Flintridge, CA 91011

United States pic.twitter.com/xplvAA6Scr