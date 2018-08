Pide Trump máxima seguridad fronteriza por violencia en México

Redacción

Donald Trump despertó de mal humor, y lo manifestó en redes sociales a través de un tuit donde reafirma que una de las razones por las que necesitan un gran muro fronterizo, es que la tasa de asesinatos en México en 2017 se incrementó un 27%, llegando a más de 31 mil muertos.

Trump hizo alusión a un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) en el que reportó que la tasa de homicidios del país alcanzó su nivel más alto en una década.

"Las estadísticas revelan que en 2017 se registraron 31,174 homicidios en México. Es decir, una razón de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2016, que fue de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes", indicó ayer el instituto en un boletín.

Ante ello, Trump volvió a justificar sus planes de seguridad en la frontera con México, que incluye el muro, y por los que ha amenazado con permitir un cierre del gobierno debido a la falta de apoyo a su propuesta de parte de los legisladores demócratas.

"Los demócratas quieren fronteras abiertas. Yo quiero Máxima Seguridad Fronteriza y respeto por ICE y nuestros grandes profesionales del orden público", agregó el gobernante estadounidense en su tuit.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico´s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews