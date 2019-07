Pide pastel de 'Moana' y le dan uno de marihuana

Agencias -

Una madre pidió para el cumpleaños número 25 de su hija un pastel de Moana, y en su lugar recibió uno de marihuana.

La épica confusión tuvo lugar en una pastelería de Milledgeville, en el estado de Georgia, en Estados Unidos.

Los padres de Kensli Taylor Davis, le ordenaron un pastel con el tema de la película "Moana" de Disney; sin embargo, la encargada mal entendió el pedido y les entregó uno con temática de la marihuana.

Cuando abrieron la caja del pastel lo que encontraron fue un betún con una imagen de "Mi Pequeño Pony" en color verde, junto a una hoja de cannabis y al lado un mensaje en letras verdes que decía "¡Feliz cumpleaños 25, Kensli!"

Kensli publicó una foto del pastel en las redes sociales, donde se volvió viral.

Mi mamá llamó y me ordenó un pastel diciéndoles cuanto me encanta "Moana" (Porque de verdad me encanta). Pues no hace falta decir que la gente pensó que dijo marihuana. El pastel helado aun así estuvo rico", escribió.

En declaraciones a CNN, Davis contó que la reacción de su madre al ver el pastel no tuvo precio: "Estaba riendo histéricamente". Añadió que toda su familia pensó que "era la cosa más graciosa del mundo y dijeron que sería un cumpleaños para no olvidar". Sobre la reacción de las personas que prepararon el pastel para su cumpleaños, Davis dijo que la responsable le ofreció disculpas "y se ofreció a hacer otro, pero el primero estaba tan bueno que ni siquiera nos preocupamos", concluyó.