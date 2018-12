PETA sugiere no usar frases sobre animales para insultar

Por: Redacción



Sí, admítelo, más de una vez has tomado como referencia a un animal para insultar o referirte a algo o a alguien.

Seguramente más de una vez has dicho que te dio el "mal del puerco", te "agarraron al toro por los cuernos", has deseado tener "cintura de avispa", "mataste a dos pájaros de un tiro", le dijiste "gallina" a alguien muy cobarde, te llevaste "como perros y gatos" con tus hermanos", y posiblemente escuchaste a tu Presidente decir a nivel nacional "me canso ganso", por ello PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), organización que defiende a los derechos de los animales, propone que se retiren todas las expresiones coloquiales que hacen referencia a los animales, pues según ellos hay sexismo y racismo. Y seguramente dirás, ¡Oblígame perro!

"Las palabras son importantes y a medida que nuestra comprensión de la justicia social evoluciona, nuestro lenguaje evoluciona junto con ella", por lo que nos explican cómo eliminar el especismo de nuestras conversaciones diarias, explicó el organismo por medio de sus redes sociales.

Pero... ¿qué es el especismo?

De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra 'especismo' es la discriminación hacia quienes no pertenecen a una determinada especie. De acuerdo al portal Cuerpo Mente, el especismo es la que practicamos hacia los animales no humanos. Esa discriminación conlleva explotación y pasa por alto su condición de seres vivos, por lo que se considera un prejuicio comparable a tantos otros como el sexismo o el racismo.

Según PETA, hay expresiones populares como "matar dos pájaros de un tiro", "ser conejillo de indias" o "la curiosidad mató al gato", provocan que se haga referencia al maltrato animal a través de ellas. Lo mismo pasa con "no seas gallina", "poner toda la carne al asador", "tratarse como perros y gatos" o "tomar al toro por los cuernos", las cuales consideran que sean sustituidas por otras más amables.

Entre otras referencias populares están:

"La mona aunque se vista de seda, mona se queda", "gallina vieja hace buen caldo", "la misma gata pero revolcada", "aquí hay gato encerrado", "me hicieron de chivo los tamales", entre muchas más.