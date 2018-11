Perro espera hasta que le abran la "puerta invisible"

Por: Redacción



En redes sociales se ha hecho muy popular un video protagonizado por un perro que se queda sentado afuera de la casa esperando a que le abran la puerta a pesar de que está abierta.

"Piensa constantemente que la puerta mosquitera está cerrada, así que tenemos que fingir abrirla para que él entre", escribió la dueña del perro en su cuenta de Twitter originaria de Santa Rosa, Ciudad de California, junto al popular video.

En la grabación se puede ver como la niña se acerca hacia la puerta y simula estar abriéndola; y la mascota finalmente entra a la casa.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII