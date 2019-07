Perro callejero ´libera´ a una mascota y la saca a pasear

ADN 40 -

Una residente de la región rusa de Stávropol grabó el curioso momento en que un perro callejero liberó a otro perro, el cual estaba amarrado a una cerca por su dueño y se lo llevó de paseo.

La joven que captó el video no dudo en compartir la travesura de los dos animales en redes sociales; en las imágenes se pudo observar cómo el can de la calle, desató a un pitbull y lo motivó a pasear.

Con el hocico y mucho esfuerzo, el can de color negro logró desamarrar la correa de la reja después de varios intentos. Sin embargo, el pitbull no quería levantarse, pero el perro callejero no se rindió y comenzó a jalar la correa hasta que se pusiera de pie el otro can para que fueran a caminar.

Esta caminata se vio interrumpida por los dueños del pitbull, pues detuvieron a su mascota, al ponerles un alto reprendieron al can callejero a manera de broma, mientras que a su perro lo volvieron a atar a la reja para continuar con sus compras.

La grabación causó risas a los usuarios de redes sociales.