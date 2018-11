Perrito causa ternura al esperar a que le abran puerta invisible

Por: Redacción



Un video se ha vuelto viral en donde un cachorrito se queda sentado fuera de una casa pensando que la puerta esta cerrada.

El can espero unos instantes hasta que una niña llega y simula abrir la puerta para que finalmente la mascota logre entrar.

"Piensa constantemente que la puerta mosquitera está cerrada, así que tenemos que fingir abrirla para que él entre", escribió la usuaria Jensen Kendall, la dueña del perrito.

El video ha alcanzado más de 700 ´me gusta´ y más de 200 mil comentarios.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII