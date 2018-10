Pentágono moviliza a militares a frontera con México para detener a migrantes

EFE/AP - Se prevé que el secretario de Defensa de Estados Unidos firme en las próximas horas una orden de enviar 800 efectivos militares o más para reforzar la seguridad en la frontera con México, informó un funcionario el jueves.

El secretario Jim Mattis estaría respondiendo a un pedido del presidente Donald Trump, de "sacar a los militares" para enfrentar lo que considera es una emergencia nacional en la frontera sur.

El funcionario habló bajo la condición de anonimato porque faltaban detalles por definir.

Las fuerzas adicionales proveerán lo que un funcionario llamó apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza, con vehículos, carpas y equipo.

Unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional ya se encuentran en la frontera de acuerdo con disposiciones anteriores del Pentágono.

El jueves el presidente Trump dijo en Twitter que llevaría a los militares a la frontera con México.

El tuit se conoce mientras una caravana de miles de migrantes centroamericanos continuaba su marcha a través de México hacia la deseada, pero aún distante, frontera con Estados Unidos.

Los culpables son los demócratas, cuyas leyes dificultan frenar a la gente en la frontera, dijo Trump, y añadió que quienes intenten entrar a Estados Unidos "¡serán frenados!".

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!