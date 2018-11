Patriarca turco celebra con 200 nietos la boda de su vigésimo cuarto hijo

Un patriarca turco ha celebrado la boda de su vigésimo cuarto hijo con una multitudinaria fiesta en la que participaron 3,000 invitados, entre ellos sus 200 nietos, informan hoy los medios locales.



La extensa familia reside en un pueblo de la provincia de Sanliurfa, fronteriza con Siria, precisa el diario "Hürriyet".



El patriarca, Mehmet Emin Günes, organizó la boda de su hijo Osman por todo lo alto, invitando a tres mil personas, a las que agasajó con un festín en el que se consumieron 250 pavos, una tonelada de arroz y otra de habichuelas.



Los 24 hijos de Günes son fruto de sus relaciones con tres mujeres distintas, señala el citado diario, que no aclara si el hombre se ha divorciado dos veces o vive en una familia polígama.



Turquía no reconoce la poligamia, pero en las regiones rurales del país se siguen aceptando socialmente los matrimonios tradicionales no registrados por el Estado, incluso con hasta cuatro esposas.