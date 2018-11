´Pato glamuroso´ aparece en Nueva York y cautiva a paseantes

EFE - Los paseantes del Central Park (Nueva York) en estas fechas suelen maravillarse con los colores otoñales de los árboles, pero estos días parecen más cautivados por un pato de bello plumaje que ha aparecido entre la bandada habitual, pese a ser típico del Este de Asia.

Desde principios de mes se ha podido ver al pato mandarín, que sobresale entre los ánades reales de cuello verde, nadando en las balsas de agua del parque, pero en apenas dos días ha corrido la voz sobre su presencia y ahora es fácil ver a curiosos siguiendo al ave con la mirada, con prismáticos o con cámaras.

Voluntarias de Central Park aseguraron a Efe este miércoles que solo hay que buscar un grupo de gente junto al agua y allí estará el pato, un macho, que lleva una identificación anillada en la pata y probablemente ha escapado de una vida en cautividad, aunque "nadie lo reclama", ya que en Nueva York es ilegal tenerlo como mascota.

El animal, que luce una franja de tono morado iridiscente en cabeza y pecho, y rayas blancas y negras alrededor de la cola, se movía con soltura ante una decena de observadores, haciendo gala de los títulos de "pato glamuroso" y "soltero más atractivo" que le han otorgado con humor algunos medios.

Según dijeron expertos al medio local Gothamist, el primero que informó de su aparición en la ciudad, el pato es una especie procedente del Este de Asia y no migra de forma natural a esta zona de EUA, y tampoco ha escapado del zoo de Central Park, que se encuentra dentro del espacio natural.

Según explicó a Fox News David Barrett, que lleva la cuenta de Twitter "Manhattan Bird Alert", el pato mandarín se caracteriza por ser "agresivo" y está "reivindicando su dominio", algo que se podía observar este miércoles cuando perseguía a algunas de las aves del estanque situado en la entrada sureste.



Asimismo, agregó que en los próximos meses corre el riesgo de morir porque se alimenta de insectos y vegetación situados en la superficie del agua y esta se congela en invierno, aunque normalmente suele quedar una parte líquida, por lo que Nueva York podría convertirse en su hogar permanente.

