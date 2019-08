Pánico en Times Square por falsa alarma de tiroteo

ADN40 -

Un estruendo producido por una motocicleta fue confundido con disparos en Times Square, en Nueva York, la noche de ayer.



Las personas que se encontraban en el lugar confundieron el sonido y comenzaron a correr de la zona.

El Departamento de Policía de Nueva York descartó que se trate de un tiroteo e indicó este martes a través de su cuenta de Twitter: "Estamos recibiendo múltiples llamadas al 911. Por favor, no se asuste. ¡El área de Times Square es muy segura!".

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.



We are recieving multiple 911 calls. Please don´t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare