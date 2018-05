Oso mata a taxista por tomarse una 'selfie' con él

Redacción - Un taxista tuvo un fatal final luego de tomarse una 'selfie' con un oso en Odisha, India.

Según medios locales, el hombre, Prabhu Bhatara, llevaba en su vehículo a los invitados de una boda, cuando vio a un oso en la carretera. Mientras que los pasajeros esperaban en el taxi, el decidió fotografiarse con el animal.

El oso al ver que el taxiste se acercaba reaccionó de modo agresivo y atacó al hombre, los testigos hicieron todo por salvar al conductor, pero éste murió en el lugar.

Los funcionarios tuvieron que tranquilizar al animal para obtener el cuerpo de la víctima.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

SHOCKING! A man was mauled to death by a wild bear in Odisha's Nabrangpur district. Shocked villagers tried but failed to rescue the victim.#ReporterDiary @iindrojit

More videos: https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/hjiLT3dd5o