Órgano electoral boliviano cierra el recuento y confirma victoria de Evo Morales

Por: EFE





El órgano electoral decerró este viernes eldede las elecciones presidenciales del pasado domingo, que confirman ladel mandatariofrente al opositor Carlos Mesa en primera vuelta, pese a los reclamos de fraude por los resultados.El cómputo había quedado pendiente de tan solo el 0,01 por ciento del, correspondiente a cuatro actas de votación en la región amazónica de Beni, que fueron incluidas para cerrarlo al cien por cien dando ese mínimo porcentaje restante aEl presidente, candidato a la reelección por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), queda con el 47,8 por ciento de los, por el 36,51 del opositor Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.Esta diferencia del 10,57 por ciento le es suficiente al mandatario para ganar en primera vuelta, con tan solo un 0,57 de margen, tras los comicios del pasado domingo.La ley electoral exige el 50 por ciento de losmás uno o el 40 con 10 puntos de ventaja sobre el segundo para vencer en primera vuelta, pero cuando no se logran estos porcentajes, se va a segunda ronda entre los dos más votados.El Tribunal Supremo Electoral, que no informaba desde el pasado miércoles, convocó de imprevisto una comparecencia ante los medios para esta tarde hora local en su sede central en La Paz.Mesa ha advertido de que no reconocerá estos resultados por considerarlos fraudulentos al estar el órgano electoral al servicio del presidente, por lo que exige una segunda vuelta con Morales.Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, entre otros, apoyan esa segunda vuelta para despejar las sospechas de fraude.El presidente boliviano, que defiende suy reta a la comunidad internacional a demostrar "voto a voto" la manipulación de resultados, ha recibido el respaldo de aliados políticos como Cuba, Rusia y Venezuela.vive una jornada de paros en apoyo al pedido de la oposición y movimientos cívicos de una nueva cita en las urnas, que de momento se desarrolla con bloqueos en las principales ciudades del país pero sin incidentes destacables.