Opositor rechaza amenaza de detención de Maduro

Notimex - El diputado opositor venezolano Julio Borges rechazó hoy la amenaza del presidente Nicolás Maduro de ordenar su detención, tras acusarlo de ser un "prófugo de la justicia", y sostuvo que su lucha es por lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

"Maduro no perdona que no firmé en República Dominicana un acuerdo que traicionaba los intereses de los venezolanos y eso hizo que no validáramos la farsa (elecciones) del 20 de mayo. Tampoco perdona la articulación internacional que hemos logrado, hoy hay una avalancha de democracias en contra de su gobierno", señaló.

En varios mensajes en su cuenta de Twitter, Borges respondió a Maduro, quien al ser proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que el diputado es un "prófugo de la justicia" y lo acusó de ser responsable de haber propiciado las sanciones financieras aplicadas contra Venezuela.

Maduro recordó que Borges no firmó el acuerdo discutido a comienzos de año en Santo Domingo entre el gobierno y la oposición, lo que atribuyó a una supuesta orden del entonces secretario estadounidense de Estado Rex Tillerson.

"Maduro me recrimina la organización del Frente Amplio (una parte de la opositora Mesa de Unidad Democrática) y la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela", apuntó.

Dijo que toda esta actividad "ha traído amenazas serias contra mí y mi familia, pero le digo: seguiré haciendo mi trabajo y luchando por una pronta solución democrática en Venezuela", señaló.

Borges, quien realiza desde marzo una gira internacional para denunciar la situación del país en distintos foros, advirtió a Maduro que la oposición no está sola en la lucha por la democracia: "puedo dar fe de ello, no tenemos miedo y no nos vamos a rendir".

"El pueblo venezolano demostró el 20 de mayo que no cede ante sus abusos y chantajes, nosotros tampoco. El cambio en Venezuela es inevitable, se lo aseguro", recalcó.

Maduro fue declarado ganador con el 68 por ciento de los votos en unas elecciones caracterizadas por una abstención de más de 52 por ciento, propiciada por el retiro de la oposición y su llamado a boicotearlas.