No vengan, dice Mike Pence a inmigrantes indocumentados

Mundo - 12/10/2018 09:30 a.m.

ADN40 -

El vicepresidente de EUA, Mike Pence, pidió a los residentes de Honduras, El Salvador y Guatemela, no viajar a EUA si no lo hacen de manera legal, durante la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica el jueves 11 de octubre.

"Necesitamos que todas las naciones del Triángulo del Norte refuercen este mensaje: No pongan a sus familias en riego para entrar ilegalmente a EUA. Si no pueden venir legalmente, no deben venir", destacó el vicepresidente.

Durante la primera jornada de la conferencia dedicada a la prosperidad, Pence pidió destinar más recursos para la protección fronteriza, las fuerzas policiales y medidas contra pandillas y crimen organizado.

En los foros participaron el secretario de Estado, Michael R. Pompeo y la secretaria de Seguridad Nacional Kirstejen M. Nielsen, junto con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray y el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, así como el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, Jimmy Morales de Guatemala y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.