Niños agreden a un pequeño de color en un parque frente a su madre

ADN40 - En redes sociales se ha viralizado un video en el que se ve a un pequeño siendo molestado por un grupo de niños que no lo dejan subir a los juegos pues "no es blanco" y lo agreden ante su insistencia por subirse a una resbaladilla; todo esto frente a los ojos de su madre.

Ante esto, la madre del pequeño les pide a los padres de los niños que hagan algo al respecto, pero ninguno de los padres interviene ante la agresión, los hechos ocurrieron España.

La madre tomó al pequeño y lo llevó a otro juego del mismo parque, pero esto no fue suficiente para que dejaran de molestarlo pues el grupo de niños ´blancos´ lo siguió para decirle en repetidas ocasiones que él "no es blanco" y propinarle pequeños golpes de los cuales su madre no lo puede defender.

Esto provocó que la madre del pequeño decidiera que era mejor retirarse del parque ante la poca importancia que le dieron los otros padres al comportamiento de sus hijos.

El video desencadenó indignación y reclamos contra los padres que no hicieron nada.